مولوي: العلاقة مع المملكة العربية السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها

مولوي: العلاقة مع المملكة العربية السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها



أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في حديث لقناة "الشرق" السعودية أن "العلاقة مع المملكة العربية السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها".



وأشار مولوي إلى أن "المتورط في إختطاف المواطن السعودي هو من آل جعفر وينشط في مختلف أنواع الجريمة".



وقال: "كشفنا العديد من الشبكات التي تهرب المخدرات إلى دول الخليج ونجحنا في مكافحة التهريب ومستمرون بذلك".