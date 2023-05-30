"لبنان القوي": التأكيد على المسار المتفق عليه لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح للرئاسة

أكد أعضاء تكتل لبنان القوي على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل النائب جبران باسيل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الإنتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب.كما أكد الاعضاء، بعد اجتماع التكتل الدوري بحضور الرئيس ميشال عون، أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد.