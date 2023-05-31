حمية التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خلال اجتماع مع نظيرته السنغافورية آمي خور، وعلى هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، الذي عقد أمس في العاصمة الكورية سيول، في إمكان فتح آفاق التعاون بين البلدين على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.





وشدد حمية امام خور على أن "ابواب لبنان مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد، بالإضافة إلى البحث في استكشاف إمكان تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين" .