الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حمية التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة

أخبار لبنان
2023-05-31 | 03:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حمية التقى نظيرته السنغافورية: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خلال اجتماع مع نظيرته السنغافورية آمي خور، وعلى هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، الذي عقد أمس في العاصمة الكورية سيول، في إمكان فتح آفاق التعاون بين البلدين على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.
 

وشدد حمية امام خور على أن "ابواب لبنان مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد، بالإضافة إلى البحث في استكشاف إمكان تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين" .

أخبار لبنان

التقى

نظيرته

السنغافورية:

أبواب

لبنان

مفتوحة

الشركات

الاستثمارية

المتخصصة

LBCI التالي
تكتل نيابي جديد تحت عنوان "التوافق الوطني"
قوى الأمن: توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-29

المرتضى يقرر فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين في 8 تموز المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-03

وزير العدل التقى نظيرته النروجية أنغر اكدت الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

الجميّل: لبنان استقبل الشعب السوري المضطهد سنة 2011 وتعامل مع اللاجئين بأفضل الطرق الإنسانية أما اليوم فنحن أمام مرحلة جديدة لأن الاعمال القتالية في سوريا انتهت ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-30

حمية من سيول: لبنان ملتزم بالمعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:45

اكاديمية بشير الجميل: تاريخ مقاومتنا يشرّفنا.. ردًّا على جولة لقيادات وفاعليات مسيحية إلى معلم مليتا

LBCI
أخبار لبنان
04:32

الإتحاد العمالي العام: لإعادة درس فاتورة الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
04:23

المفتي قبلان: لعبة الكمائن وإعادة التموضع والرهان على الجزر الوطنية والتهديد بالفيدرالية مرفوضة تماما ولن تمر

LBCI
أخبار سياسية
04:13

بدء جلسة اللجان المشتركة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:37

دخل ليلاً إلى معمل في رعيت البقاعية وسرق كابلات كهربائية بقيمة ٦٠٠٠$

LBCI
خبر عاجل
06:43

معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع

LBCI
خبر عاجل
2023-05-29

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا

LBCI
أخبار دولية
01:15

إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
13:38

جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:08

أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟

LBCI
خبر عاجل
06:43

معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع

LBCI
فنّ
06:12

ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)

LBCI
أمن وقضاء
07:50

دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم

LBCI
خبر عاجل
11:20

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا

LBCI
خبر عاجل
07:06

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري يرد الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية

LBCI
خبر عاجل
06:28

بخاري: أشكر قيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا والمواطن السعودي المُحرّر خضع لفحوص طبية وهو بخير ونطمئن ذويه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More