تكتل نيابي جديد تحت عنوان "التوافق الوطني"

تكتل نيابي جديد..

تمّ إنشاء تكتل نيابي جديد تحت عنوان "التوافق الوطني" الذي يضم النواب: فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، حسن مراد، محمد يحيى، وطه ناجي.