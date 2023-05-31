جعجع بحث في المستجدات المحلية والاقليمية مع السفير الروسي

بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب في " المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية" مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، يرافقه نائبه مكسيم رومانوف، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي طوني درويش.



وأجرى المجتمعون "جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا ".