المفتي قبلان: لعبة الكمائن وإعادة التموضع والرهان على الجزر الوطنية والتهديد بالفيدرالية مرفوضة تماما ولن تمر

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لأن الأمور عادت للتعقيد أقول: لبنان بقعر الكوارث ويكاد يكون الغموض شاملاً فيما البعض يصر على الكيد والتعطيل ويتعامل مع البلد والدولة والتسوية الرئاسية بنزعة ثأر شخصي ومزرعة مصالح رخيصة، ولا يترك فرصةً للإغلاق السياسي والإغراق الطائفي إلا ويعتمده".





ورأى ان "الحل فقط بالشراكة الوطنية، وتسوية بمقدارها حتى لو تدخل كل العالم"، مشيرا الى ان " لعبة الكمائن وإعادة التموضع والرهان على الجزر الوطنية والتهديد بالفيدرالية المالية والإدارية وغيرها مرفوضة تماما ولن تمر".



وختم قائلا:" العنب لا يطلب من الشوك، والممر الجبري للخلاص تسوية رئاسية تمثل مصالح لبنان فقط ومكانها السيادي مجلس النواب بعيداً من لُغة غسيل الأموات والبدائل الإنتحارية، وللبعض أقول: لبنان إبن الكوارث، والضغط بالكوارث لن يغيّر حقيقة لبنان".



