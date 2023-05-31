اكاديمية بشير الجميل: تاريخ مقاومتنا يشرّفنا.. ردًّا على جولة لقيادات وفاعليات مسيحية إلى معلم مليتا

أعلن ألفراد ماضي رئيس اكاديمية بشير الجميل في بيان ان "الكنيسة تعتبر جسد المسيح وهي مؤتمنة على الخلاص الذي يريده الله لكل إنسان في هذا الوجود، وهي مؤتمنة على وكالة المسيح لها، وهذه الكنيسة تتألف بالدرجة الأولى منا نحن المؤمنين الملتزمين بتعاليمها والمؤتمنين عليها".وقال "إذ بنا نتفاجأ منذ يومين ببعض " المكرسين المسيحيين" يتجولون داخل متحف مليتا لحزب الله ... وهذا الأمر يعتبر بمثابة خيانة لدم بشير الجميل وشهدائنا، للأسباب التالية:١- التخلي عن مسيرة الكنيسة المقاومة٢- إعطاء صك براءة للمحتلين للبنان الدولة ولبنان الحرية٣- تكريس لمبدأ شعب وجيش ومقاومة٤- إن صورة هذا اللقاء ستبقى للاجيال الآتية وثيقة لا تمحى ووصمة عار في تاريخ الكنيسة.إن أكثرية المسيحيين يستنكرون هذا العمل المشين، ويستصرخون ضمائر المسؤولين في الكنيسة المحلية الجامعة ، أي البطاركة والأساقفة، من أجل وضع حد لكل مكرس يتخطى سياسة الكنيسة في صون الحق والحقوق ويعتدي على دورها البنيوي في التنديد بالشر واعلان الخير، من خلال التماهي مع قوى الامر الواقع او المساومة على سيادة الوطن وكرامة مواطنيه خصوصا لجهة مسايرة "القوي" بالسلاح والتسلط ظنا منه أنه يربح "عدوا" في حين أنه يخسر مجتمع.واضاف "لهذا وبناء عليه وجدنا نحن خريجو أكاديمية بشير الجميل وأصدقاؤنا وكل إنسان مؤمن بالفكر النضالي والقضية التي أحبها بشير انه من المناسب توقيع هذه العريضة من أجل لبنان أولا ومن اجل الحقيقة لكي تكون معلومة ونهائية للجميع، ونطالب بمحاسبة واضحة وعلنية لكل من قام بهذه الزيارة بشكل واضح وصريحليكونوا عبرةً للمستقبل!"يمكنكم دعم هذه العريضة عن طريق التوقيع عليها على الموقع ادناه: