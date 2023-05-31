بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الغارة الجوية التي استهدفت أحد مواقع الجبهة في لبنان

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، في بيان أن اسرائيل أقدمت على شن غارة جوية صهيونية على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان.



وجاء في البيان:



"في محاولة لترميم صورة ردعه التي بدأت بالتآكل أقدم العدو الصهيوني على شن غارة جوية صهيونية على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان والتي أدت إلى استشهاد خمسة من رفاقنا:



- الشهيد القائد المقدم البطل عماد احمد الحاج قدور.



- الشهيد القائد البطل المقدم خالد احمد الحامش.



- الشهيد البطل شادي محمد البوش.



- الشهيد البطل وسيم إسماعيل خليل.



- الشهيد البطل محمد عصام نمر.



حيث يحاول العدو واهماً عبر توسيع دائرة عدوانه أن يرمم من صورة ردعه التي تآكلت بفعل تضحيات شعبنا وبطولاته والتي كان آخرها معركة (ثأر الأحرار).



إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ نزف الشهداء الأبطال نؤكد بان حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين على كامل التراب الوطني الفلسطيني برفع راية التحرير فوق القدس وأقصاها".