موظّفو "أوجيرو": إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل كخطوة أولى

أعلن موظّفو "أوجيرو" تنفيذ إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل كخطوة أولى، واعتصام يوم غد أمام مبنى الضمان في وطى المصيطبة.