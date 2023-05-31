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نقابة هيئة "أوجيرو": للتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل

نقابة هيئة "أوجيرو": للتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل

قرر المجلس التنفيذي لنقابة هيئة "أوجيرو" التوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز يوم الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل بتاريخ 6 و8 حزيران 2023 كخطوة أولى، على أن يتم الإعلان عن الخطوات الأخرى تباعًا.







