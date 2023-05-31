مصلحة الليطاني: إزالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر وإعادة مجراه إلى طبيعته

مصلحة الليطاني: إزالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر وإعادة مجراه إلى طبيعته



أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها بناءً على وثيقة معلومات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات حول قيام عدد من أصحاب الإستراحات في صير الغربية على إقامة سدود صخرية وتعديل في مستوى عمق النهر وإقامة ممر صخري في مجرى النهر محاذ للإستراحات، باشرت بأشغال إزالة السدود والممرات الصخرية من مجرى النهر وإعادة مجرى النهر إلى طبيعته.