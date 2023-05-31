محضر ضبط بمحل ألبان وأجبان في الغازية وتوقيف إنتاج معمل مماثل في الفوار- صيدا

محضر ضبط بمحل ألبان وأجبان في الغازية وتوقيف إنتاج معمل مماثل في الفوار- صيدا

نظم محضر ضبط بمحل ألبان وأجبان في الغازية بسبب إستهلاكه بضاعة محجوزة، عليها عفن وغير صالحة، وذلك في حضور مندوب من النيابة العامة في الجنوب.



وعلى أثرها، حضرت القوى الأمنية لاستكمال التحقيقات.



وتم توقيف الإنتاج في معمل ألبان وأجبان في منطقة الفوار - صيدا بعد أن تبين من نتيجة تحليل عينة من المياه المستعملة أنها غير مطابقة لجهة التحليل الجرثومي، وعليه تم توقيف التصنيع في المعمل بطلب من رئيسة مصلحة الإقتصاد في الجنوب ميساء حدرج ليصار إلى إجراء التصليحات اللازمة، لا سيما وأن مصدرها هو مياه الشفة العائدة للدولة.



واستكملت المصلحة جولاتها في معامل تعبئة المياه في الغسانية وكوثرية السياد وكفرجرة ومدينة صيدا وتم سحب 6 عينات من 6 معامل لإجراء الفحص المخبري اللازم لها.



