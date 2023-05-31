حمية إجتمع مع نظيره الإندونيسي في سيول...

حمية إجتمع مع نظيره الإندونيسي في سيول...

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في سيول، إستمرارًا للقاءات الثنائية التي يعقدها على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل لـ25 بلدًا عضوًا في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، إجتماعًا مع وزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي وبحثا في إمكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.



وأعرب حمية وسومادي عن إستعداد الوزارتين للبدء بالسير بالخطوات التمهيدية اللازمة لإبرام إتفاقية ثنائية على صعيد الطيران المدني بين البلدين، وذلك بهدف فتح الباب لتسيير رحلات جوية بين الجانبين اللبناني والأندونيسي.



بدوره، أعرب حمية أمام نظيره الإندونيسي عن ترحيب لبنان باستقبال فرق إستكشافية إندونيسية متخصصة في مجال الإستثمار، وذلك بغية إستطلاعها آفاق الإستثمارات في قطاعات تعنى بها الوزارة سواء على صعيد المرافىء والمطارات والنقل وسكك الحديد.