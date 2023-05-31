بخاري التقى سفير بلجيكا.. واستعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين

بخاري التقى سفير بلجيكا..



التقى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم باليرزة سفير بلجيكا لدى لبنان كوين فيرفاك.



وخلال اللقاء، جرى استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر التطورات التي يعيشها لبنان حاليًا والمستجدات الإقليمية إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.