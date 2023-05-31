قرار بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

قرار بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة



أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا قضى بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الإسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وذلك لغاية 20/6/2023 ضمنًا.