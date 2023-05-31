سفير النمسا زار "التجدد للوطن"... وبحث في القضايا السياسية

سفير النمسا زار "التجدد للوطن"... وبحث في القضايا السياسية



زار سفير النمسا رينيه بول أمري "التجدد للوطن" في مركزه ببيروت وكان في استقباله رئيسه شارل عربيد وسيادة المطران كيرلس بسترس وأعضاء الهيئة التنفيذية.



واطلع السفير أمري من الأعضاء عن أهدافه وحركته، واستطلع الطرفان العلاقة التاريخية بين النمسا وطائفة الروم الكاثوليك.



كما جرى البحث في القضايا السياسية لا سيما منها موضوع النازحين السوريين.



من جهته، ثمن السفير أمري عمل "التجدد للوطن"، متمنيًا له النجاح وتحقيق أهدافه خدمة للبنان وأبنائه، واتفق المجتمعون على متابعة التعاون المشترك.