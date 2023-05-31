هيئة ادارة قطاع البترول: اسم قانا 1/31 - QANA 31/1 لبئر الاستكشاف في الرقعة رقم 9

هيئة ادارة قطاع البترول: اسم قانا 1/31 - QANA 31/1 لبئر الاستكشاف في الرقعة رقم 9



أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في بيان أن توصية الهيئة حيال تسمية بئر الاستكشاف التي سيتم حفرها في الرقعة رقم ٩ في المياه البحرية اللبنانية والتي سيقوم المشغل توتال انرجيز بحفرها في هذه الرقعة، هي اعتماد اسم قانا ١/٣١ - Qana 31/1 لبئر الاستكشاف المنوه عنها اعلاه.