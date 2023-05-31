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شقير يزور القائم بالأعمال في السفارة الكويتية وسفير عُمان
أخبار لبنان
2023-05-31 | 09:39
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شقير يزور القائم بالأعمال في السفارة الكويتية وسفير عُمان
شقير يزور القائم بالأعمال في السفارة الكويتية وسفير عُمان
زار رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير القائم بالأعمال في السفارة الكويتية الوزير المفوض عبدالله الشاهين في مقر السفارة، كما زار سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي في مقر السفارة العمانية، وعرض معهما الاوضاع العام في البلاد.
ووضع شقير الشاهين والسعيدي في صورة إطلاق "تجمع كلنا لبيروت" وبرنامجه المستقبلي، وسلمهما نسخة عن وثيقة وأهداف التجمع.
وقد تمنى كل من الشاهين والسعيدي النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
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