بالاسماء: عدد من سنترالات أوجيرو مهدد بالتوقف تدريجيا

علمت الـLBCI أن عددا من السنترالات التابعة لأوجيرو مهدد بالتوقف تدريجياً بسبب نفاذ مادة المازوت في مولداتها بسبب عدم تحويل الإعتمادات الضرورية لشراء المادة والكمية الموجودة حالياً في المولدات قليلة جداً.



أما في بيروت، فستتوقف كل المراكز تباعا ابتداءا من يوم الاحد 4 حزيران 2023.