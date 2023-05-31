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ابو فاعور لـ"حوار المرحلة": أزعور ليس شخصية اصطدامية مع أحد وسنعلن عن موقفنا قريبا
أخبار لبنان
2023-05-31 | 16:12
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ابو فاعور لـ"حوار المرحلة": أزعور ليس شخصية اصطدامية مع أحد وسنعلن عن موقفنا قريبا
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ابو فاعور لـ"حوار المرحلة": أزعور ليس شخصية اصطدامية مع أحد وسنعلن عن موقفنا قريبا
حدّد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور ملامح الموقف الذي سيتخذه اللقاء قريباً بشأن ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وقال:" نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية مع أحد".
وكشف أبو فاعور، في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أخبره أنه استقبل جهاد أزعور وأن الأخير لم يتكلم يومها بالرئاسة، إذا فأزعور ليس مرشح صدامي، بحسب ابو فاعور، موضحا أن سامي الجميل وميشال معوض لعبا دورا أساسيا في موضوع التوافق على اسم جهاد أزعور.
ورأى أن قائد الجيش جوزيف عون متوازن بعلاقته مع كل القوى السياسية واسمه أحد الاسماء الثلاثة المطروحة للرئاسة من قبل النائب السابق وليد جنبلاط.
واشار ابو فاعور إلى أنه لا يرى أن أي مرشح لديه 65 صوتا حتى الساعة، معتبرا ان حجم الصراعات في البلد عميق وسلاح التعطيل قد يُستخدم مرة جديدة داخل المجلس النيابي.
ورأى أنه إذا تم الضغط على بري فقد يعقد جلسة لانتخاب رئيس، ولكن قد يتم تطيير النصاب، وعندها قد تبدأ العقوبات، مستبعدا أن يدعو بري إلى جلسة غير مضمونة النتائج لأن الوضع في البلد لا يحتمل.
وكشف عضو اللقاء الديموقراطي أن القطريين الذين يدعمون قائد الجيش على تنسيق كبير مع المملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر والاميركيين.
وأكد أن الموقف الجامع بين كافة الدول التي تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي هو ضرورة توافق اللبنانيين على اسم، معتبرا أن انتخاب الرئيس هو بداية الحل ولكن ليس الحل الوحيد.
من جهة أخرى، رأى أبو فاعور أن خطف المواطن السعودي عمل إجرامي يقودنا إلى ضرورة ضبط الحدود مع سوريا، لافتا إلى أن هذا الحدث كان محدودا وتم تداركه بسرعة أمنيا وسياسيا.
ونفى أن تكون عملية خطف وتحرير المواطن السعودي الترويج لجوزيف عون لرئاسة الجمهورية.
وعن استقالة جنبلاط من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، قال ابو فاعور :" وليد جنبلاط رجل عصري يكره الجمود وهو استقال في هذا التوقيت لان هناك استحقاقا تنظيميا وسياسيا يحتاج إلى مقاربة جديدة مع الشباب داخل الحزب كما أنه أصبح أكثر اطمئنانا لهكذا خطوة".
وأوضح أن تيمور جنبلاط لديه نفس قناعات وليد جنبلاط ولا صحة للكلام عن أن هناك اختلافات بينهما ولكن كل منهما لديه أفكاره الخاصة، فتيمور ابن نظام مختلف عن النظام الماضي ولكن سوف يدير المرحلة المقبلة بالثوابت نفسها.
واكد، في سياق آخر، أن الحزب سيطلق قريبا ورقة متعلقة بملف النزوح السوري، موضحا أن زيارة سوريا غير مطروحة حاليا.
أخبار لبنان
أبو فاعور
أزعةر
جنبلاط
التقدمي الاشتراكي
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