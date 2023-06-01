وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد تعلن رغبتها في إطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية

ادعم المنتخب اللبناني في كأس العالم لكرة السلّة 2023 عبر بطاقة OMT من Visa

ادعم المنتخب اللبناني في كأس العالم لكرة السلّة 2023 عبر بطاقة OMT من Visa

الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟