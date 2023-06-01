الراعي إستقبل إيهاب مطر وإلتقى وفداً من نقابة الصحافة: زيارتي لفرنسا كانت ناجحة

إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب إيهاب مطر الذي هنّأ غبطته بالسلامة بعد زيارته الأخير الى فرنسا كما عرض لهموم اللبنانيين ولضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.



وبعد اللقاء قال مطر: "تداولت مع صاحب الغبطة في الأزمات الحالية، من أزمة الشغور الرئاسي، الى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، كما تمنيت أن يستفيد لبنان من المناخات الايجابية في المنطقة وأن يسترجع علاقات الثقة مع المجتمع الدولي. كما أكدت لغبطته ضرورة الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية حتى تستقيم الحياة الدستورية وخصوصا أننا أمام استحقاقات مهمة، منها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع التشديد على الخيار الديمقراطي في كل الاستحقاقات تحت سقف الدستور واتفاق الطائف، كما أكدت على ضرورة العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي".



كما استقبل غبطته وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي وكان حديث عن المستجدات الأخيرة حيث اعتبر البطريرك أن زيارته لفرنسا كانت ناجحة وأنه لمس رغبة منها بالاسراع بانتخاب رئيس.



وقال النقيب عوني الكعكي في كلمة بعد اللقاء، ان البطريرك وبعد الاتفاق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية وبعض المستقلين على اسم واحد، دعا الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ووعد بالقيام بالاتصال بجميع الأطراف بمن فيها الثنائي الشيعي، مؤكداً ان التواصل مع الرئيس بري لم ينقطع في يوم من الأيام. أما عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فقال صاحب الغبطة انه بمجرد فراغ كرسي بعبدا، فقد تعطلت كل الدولة، مشدداً على ان الوضع لم يعد يُحتمل والهجرة في ازدياد كبير، لافتاً الى أنه لم يدع الى مؤتمر دولي بل قال انه في حال تعثّرت الأمور سندعو الى مؤتمر دولي.