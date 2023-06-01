فيصل كرامي في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي: أمام لبنان طريقين لا ثالث لهما

في الذكرى السادسة والثلاثين لاغتيال الرئيس رشيد كرامي، اعتبر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي أن أمام لبنان طريقين لا ثالث لهما، الطريق الى الهاوية والطريق الى المستقبل، وعلينا ان نختار.