الجميل شدّد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على أهمية المساواة بين كل مكونات الشعب اللبناني

من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حيث عرض لآخر التطورات مع نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على التمسك بلبنان ووحدته، مشددا على أهمية المساواة بين كل مكونات الشعب اللبناني، وعلى مرجعية الدولة.