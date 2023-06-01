تحرك احتجاجي داعم للصحافية حياة مرشاد أمام قصر العدل

من أمام قصر العدل، تحرك احتجاجي داعم للصحافية حياة مرشاد التي طُلب منها المثول أمام الضابطة العدلية، ولتأكيد أن استدعاء الصحافيين ومحاكمتهم، يكون عبر محكمة المطبوعات حصراً.