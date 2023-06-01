شقير يلتقي أبو زيد على رأس وفد من التعاونيات... ويتفق معها على سلة دعم للجمعيات التعاونية

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد، بحضور نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي سعد الدين حميدي صقر، ممثلة عن مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في لبنان ماري لويز حايك، عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي ماجد سعيفان، رئيسة دائرة القضايا التعاونية جمال الأسطا، وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية، في الإجراءات التي من شأنها دعم العمل التعاوني في لبنان وتطوير المنتجات وتسويقها.

وبعدما جرى نقاش مطول بين الحضور حول الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية المنتجة والمتطلبات التي تحتاجها على المستويات كافة، وكذلك البرامج التي تنفّذها "الفاو" لدعم العمل التعاوني وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تم الإتفاق على أن توفّر غرفة بيروت وجبل لبنان للجمعيات التعاونية وعبر المديرية العامة للتعاونيات، المشاركة في معرض هوريكا العام المقبل، والمشاركة في معرض الـ"غولف فود"، والمساعدة في تسويق المنتجات في الداخل والخارج، فضلاً عن المساعدة في مجالات لوجستية أخرى.