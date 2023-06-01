المولوي يزور البيسري...وملف النزوح السوري حاضر على الطاولة

المولوي يزور البيسري...وملف النزوح السوري حاضر على الطاولة

ملف النزوح السوري، حضر في زيارة التهنئة التي قام بها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي للمدير العام للامن العام بالانابة الياس البيسري بعد ترقيته الى رتبة لواء، والذي طالب الجهات الدولية بتسليم الداتا.