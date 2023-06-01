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إعلان من مديرية الخزينة في "المالية" بشأن الطوابع المالية

أخبار لبنان
2023-06-01 | 08:45
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إعلان من مديرية الخزينة في "المالية" بشأن الطوابع المالية

إعلان من مديرية الخزينة في "المالية" بشأن الطوابع المالية

أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية أنه نظرًا لحاجة مجلس كتاب العدل ونقابتي المحامين وراوبط المخاتير إلى طوابع مالية لإنجاز معاملات المواطنين، ستعمد  المديرية إلى توزيع كامل كميات الطوابع إصدار ٢٠٢١ على تلك الجهات لاستخدامها حتى تاريخ ٣١ تموز المقبل ضمنًا، ولحين صدور قرار يوقف التداول بطوابع هذا الإصدار.

أخبار لبنان

وزارة المالية

الطوابع المالية

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