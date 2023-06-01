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الحلبي وقع مع وزير الصناعة والزعني مذكرة للتعاون في "المهني": لابتكار سبل تفعل النهوض.. بوشكيان: مقبلون على استقرار سياسي
أخبار لبنان
2023-06-01 | 12:04
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الحلبي وقع مع وزير الصناعة والزعني مذكرة للتعاون في "المهني": لابتكار سبل تفعل النهوض.. بوشكيان: مقبلون على استقرار سياسي
الحلبي وقع مع وزير الصناعة والزعني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم المهني: لابتكار سبل تفعل النهوض.. بوشكيان: مقبلون على استقرار سياسي وتعاف اقتصادي
وقع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ووزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال التعليم المهني والتقني وإعداد الكوادر الماهرة لسوق العمل الصناعية ، وخصوصا معهد الصناعات الغذائية في قب الياس الذي بناه الإتحاد الأوروبي.
وشدد الحلبي على أن الأزمة المالية والنقدية وعدم توافر الاعتمادات في صناديق المعاهد الفنية والفندقية، يحول دون قدرة إدارات هذه المعاهد على إنجاز التعليم التطبيقي، وبناء المهارات، وقال: "إننا على تواصل دائم مع وزير الصناعة الصديق الاستاذ جورج بوشيكيان وجمعية الصناعيين ونقابات القطاعات المنتجة، لعقد المزيد من الشراكات، خصوصا وأن التعليم المهني والتقني هو السبيل الأقرب إلى سوق العمل، وإن الاوضاع الصعبة تستدعي المزيد من التعاون بين الجميع، وابتكار السبل المؤدية إلى تفعيل النهوض".
وأضاف: "نلتقي اليوم معالي وزير الصناعة الصديق الاستاذ جورج بوشيكيان ورئيس جمعية الصناعيين الاستاذ سليم زعني والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، وضمن إطار البروتوكول الذي وقعناه منذ فترة وموضوعه التعاون بين التعليم المهني ونقابة الصناعات الغذائية، وجمعية الصناعيين بشخصِ رئيسها. والهادف إلى تفعيل معهد الصناعات الغذائية في قب الياس، الذي تم إنشاؤه بتمويل أوروبي، ليقدم التعليم المهني الغذائي المميز ويعد الطلاب ليكونوا من أصحاب الكفايات والمهارات الملبية لحاجات سوق العمل ".
واعتبر انها انطلاقة متجددة للتعاون بين التعليم المهني والتقني والمصانع الغذائية ، لا سيما وأن لبنان يتميز بالمطبخ الراقي والتصنيع الغذائي الرائد.
وقال: "مبروك هذا الإنجاز، وإلى المزيد من التعاون بين القطاعات المنتجة والتعليم المهني والتقني، لنعيد الحياة إلى حركة الإنتاج ونستثمر في مواردنا البشرية الرائدة".
بوشيكيان
بدوره، قال وزير الصناعة: "ما نقوم به ينطلق من قناعة راسخة لدينا بأهمية التفاعل وزيادة التنسيق والمرونة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف أيضاً إلى تطوير التعليم والتدريب وصقل المهارات والخبرات في المعهد الموجود في منطقة صناعية-زراعية مثالية يعمل الطلاب بمصانعه ومختبراته المجهّزة بالتقنيات الحديثة، بما يساعد الادارة والأساتذة على تأمين البيئة الحاضنة للطلاب الجادّين والراغبين في التخرّج واكتساب مهنة شريفة تضمن لهم حياة كريمة".
وتابع: "أرى أنّ المرحلة القاتمة لن تطول كثيراً في ظلّ المتغيّرات الاقليمية المتسارعة من جهة، واقبال لبنان قريباً على مرحلة استقرار سياسي وتعاف اقتصادي سببه تحوّلات جوهريّة سيشهدها اللبنانيّون عنوانُها "لبنان بلد نفطي" بعدما كان من سابع المستحيلات قبل خمسين وسبعين عاماً تصوّر هذا العنوان."
واعتبر أن ما تقوم به الوزارة وما يقوم به أصحاب المبادرات والمستثمرون، هو التهيئة وبناء الأرض الصلبة والخصبة والبنى التحتيّة لمجيء الشركات النفطيّة العالمية التي ستبدأ بالاستكشاف والحفر قريباً. وأكشف لكم أن هذه الشركات تتحضّر منذ أشهر لعملها على طول الساحل اللبناني، وتعمل على تأمين الأمور اللوجيستية الفضلى لفرق عملها، إن كان السكن، والتعليم، والرفاهية والطبابة في مستشفيات قادرة على معالجة حالات طارئة. وتطّلع من المؤسسات الاستشفائية على مدى قدراتها وتجهيزاتها الطبية".
وقال: "أقول ذلك لأؤكّد أن لبنان ينهض بخطى ثابتة. وسوف يأتي يوم تتغيّر فيه الأمور نحو الأفضل. مع كلّ تمنّياتي على المشرفين على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أن يواصلوا عملهم البناء في نقل الصورة البهيّة والمشرقة عن لبنان. وصدّقوني يوجد الكثير لتتحدّثوا فيه عن جمال لبنان ونجاحات أبنائه".
وشارك في حفل التوقيع كل من المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، المديرة الاقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية الدكتورة ربى جرادات، والمدير العام لجمعية الصناعيين طلال حجازي والمنسقة الوطنية لبرنامج التعليم والتدريب المهني رانيا حكيّم .
أخبار لبنان
الحلبي
بوشكيان
التعليم المهني
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