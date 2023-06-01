شقير يضع سفير مصر في صورة إطلاق "تجمع كلنا لبيروت"

شقير يزور سفير مصر



زار رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير سفير مصر في لبنان ياسر علوي في مقر السفارة، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات في البلاد.



ووضع شقير السفير علوي في صورة إطلاق "تجمع كلنا لبيروت" وبرنامجه المستقبلي، وسلمه نسخة عن وثيقة وأهداف التجمع.



وقد تمنى السفير المصري للتجمع النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.





