حمية: لبنان‬ بحاجة إلى تشبيك العلاقات مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات

شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ، الذي عقد في العاصمة الكورية سيول، وتناول خلالها مع الدول المشاركة إمكان فتح آفاق التعاون على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارة.





‫وأكد الوزير حميه أن "لبنان‬ بحاجة الى تشبيك العلاقات مع الدول الصديقة من اجل جذب استثمارات القطاع الخاص الدولي نحو قطاعات لبنانية لتعزيز نمو النهوض بها مجددا".