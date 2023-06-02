البزري للـ LBCI: بعض النواب ليس داخل أي من التجاذبات

البزري للـ LBCI: بعض النواب ليس داخل أي من التجاذبات

رأى النائب عبد الرحمن البزري أن تصوراته تقول بأن هناك بين 15 و20 نائبا يحسمون بأنهم ليسوا داخل أي من التجاذبات، لافتا الى أن الوزير السابق جهاد أزعور لم يتواصل معهم كنواب صيدا قائلا: "نحن نحترمه كما نحترم الوزير السابق سليمان فرنجية، ولا نقفل الحوار مع أحد".



وقال البزري لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "البلد لم يعد يسمح بالمزيد من التلكؤ بالاستحقاق الرئاسي، ونضع ما لدينا ضمن التموضعات الجدية للتقاطع مع القوى السياسية لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ونستطيع ان تنقاطع مع أي منها". وردّاً على سؤال، قال: "الحوار السياسي حتى الآن بيننا وبين حزب الله غير موجود".



واشار الى أن "كل ماروني لعب دورا في لبنان هو مرشح محتمل للرئاسة وقائد الجيش نجح في ادارة المؤسسة العسكرية وهل هذا النجاح سيترجم في الحياة السياسة أم لا؟ وهل هناك من مزاج لتعديل الدستور؟"



واعتبر البزري أن "الميثاقية نوع من التطمين للطوائف ولكنها ادت الى تدمير المواطن ومجلس الشيوخ يحل مشكلة الميثاقية". وأضاف: "أصر على أن لا ينتخب الرئيس من قبل النواب الـ 128 ولكن ان ينتخب من قبل مختلف القوى ".



وبالنسبة للساحة السنية، اجاب انها متروكة الآن للتموضعات وهناك البعض خارجها.