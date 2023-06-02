عملية تحويل المساعدات لحوالي 93,000 أسرة تبدأ في 8 حزيران

تم توقيع المعاملات المطلوبة في مصرف لبنان وسيتمّ تحويل الأموال إلى الحساب الخاص ببرنامج الأغذية العالمي الـ WFP، وهي الجهة المنفّذة المسؤولة عن تحويل الرسائل للمستفيدين من برنامج أمان بحسب القانون 219 المعدّل بالقانون 251/2022.



ستستغرق هذه العمليّة بضعة أيام على أن تبدأ عملية تحويل المساعدات لحوالي 93,000 أسرة في 8 حزيران وتستمر على مدى 3 أيام.