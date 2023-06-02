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الهيئات الإقتصادية تجتمع مع الوفد الكويتي.. شقير: عوامل كثيرة تدعونا للتفاؤل وندعو القطاع الخاص الكويتي للإستثمار في قطاع الغاز
أخبار لبنان
2023-06-02 | 09:58
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الهيئات الإقتصادية تجتمع مع الوفد الكويتي.. شقير: عوامل كثيرة تدعونا للتفاؤل وندعو القطاع الخاص الكويتي للإستثمار في قطاع الغاز
الهيئات الإقتصادية تجتمع مع الوفد الكويتي..
عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماعاً مع الوفد الإقتصادي الكويتي الذي يزور لبنان برئاسة الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة الكويتية محمد الجلال، حيث جرى خلال الإجتماع البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك جرى نقاش حول قانون وحوافز الإستثمار والفرص المتاحة في البلدين.
وفي هذا الاطار، أمل شقير أن تستقيم الأوضاع في لبنان سريعاً وتعود العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة الى سابق عهدها. وشكر شقير بإسمه وبإسم القطاع الخاص اللبناني إحتضان الدول الخليجية ومن ضمنها الكويت مئات آلاف اللبنانيين الذين يعاملون معاملة خاصة.
وقال شقير: "على الرغم من أننا نمر بظروف صعبة، إلا أننا متفائلين بالمستقبل، وهذا التفاؤل مبني على عدد من المعطيات لعل أهمها: وقوف الدول الشقيقة الى جانب لبنان، الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وإطلاق عملية إستكشاف النفط والغاز من قبل شركة توتال التي من المقرر أن تبدأ في أيلول المقبل، الإتفاق بين السعودية وإيران الذين من شأنه أن يؤدي الى تهدئة في المنطقة، وأيضاً الإتفاق بين السعودية وسوريا وعودتها الى الجامعة العربية".
واكد ان القطاع الخاص اللبناني على الرغم من معاناته خلال الأزمة الإقتصادية إلا أنه استطاع أن يثبت أقدامه وبدأ يحقق تقدماً ملموساً، لكن المشكلة لدينا في القطاع العام الذي ما زال يعاني بشكل كبير.
ولفت شقير الى أنه خلال سنوات الأزمة ظهرت فرص إستثمارية هامة وكان ابرزها في الصناعة الوطنية التي توسعت كثيراً خصوصاً في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات الغذائية وصناعة المنظفات والمعقمات وغيرها من السلع الاساسية، وهي لاقت رواجاً في الداخل والخارج للجودة العالية التي تتمتع بها، داعياً القطاع الخاص الكويتي الى الإستثمار في لبنان في هذه الفرص وكذلك في قطاع الغاز.
وكشف أنه "سيكون لنا زيارة قريباً الى الكويت، ونحن بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها أعمال الحفر لإستكشاف الغاز، للقاء القطاع الخاص الكويتي ووضعه في صورة النتائج ودعوته للإستثمار في الفرص المتاحة".
الجلال
من جانبه، أكد الجلال حرص الكويت على مساعدة لبنان. وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، تمنى للبنان أن يستعيد عافيته في وقت قريب، مشيداً بالوقت نفسه بالقدرات التي يتمتع بها اللبناني والقطاع الخاص اللبناني.
وأكد الجلال إستعداد وزارة الصناعة والتجارة الكويتية للتعاون في المجالات التي من شأنها دعم الإقتصاد اللبناني، كما أكد استعداد الوزارة لمساعدة وفد الهيئات الإقتصادية الذي سيزور الكويت في عقد اللقاءات المطلوبة وإنجاح الزيارة.
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