الجيش تسلم هبة من "اليونيفيل"

الجيش تسلم هبة من "اليونيفيل"



تسلم الجيش هبة عبارة عن آليات وعتاد تأليل وبيوت مجهزة مقدمة من قيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - "اليونيفيل" في الناقورة خلال احتفال حضره قائد قطاع جنوب الليطاني ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العميد الركن رودولف هيكل، قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، إلى جانب عدد من الضباط.



وأكد الجنرال لازارو أن "الهبة تأتي في سياق دعم الجيش وتعزيز قدرته على حفظ الأمن والإستقرار في جنوب لبنان".



من جهة أخرى، تلا العميد الركن هيكل كتاب شكر بإسم العماد عون وسلمه إلى الجنرال لازارو، كما قدم إليه درعًا تذكارية تقديرًا لجهوده في دعم المؤسسة العسكرية.