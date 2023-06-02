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سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
أخبار لبنان
2023-06-02 | 15:58
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سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
فتح تحقيق في فرنسا بشبهة الإغتصاب وممارسات عنفية متعمدة يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات لموقع "ميديابار".
والمشتكية الأولى تبلغ 31 عامًا وقد تقدمت في حزيران 2022 بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرضت للإغتصاب في أيار 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.
وفي الشكوى التي اطلعت وكالة فرانس برس على فحواها، أكدت المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.
والمرأة التي كانت تشغل منصب محررة كانت قد أبلغت الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدم بشكوى بداعي "عدم تدمير حياة هذا الرجل" وهو متزوج ورب عائلة.
وقالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدها "العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميًا".
والمشتكية الثانية تبلغ 28 عامًا، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدربة في العام 2018، وقد تقدمت بشكوى في شباط الماضي لتعرضها، بحسب قولها، لسلسلة إعتداءات جسدية غالبًا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.
وأكدت المشتكية أن رامي عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول.
واتهمت السفير أيضًا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية كانون الأول.
وفي تعليق أدلى به لفرانس برس، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن "موكله ينفي كل إتهام بالإعتداء من أي نوع كان، سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".
وأضاف أن موكله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات إنفصال".
ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به وخصوصًا أن عدوان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، أجابت النيابة العامة في باريس بأنه "يتعذر عليها الإجابة في الوقت الراهن".
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: "لا عناصر لدينا في ما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق".
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