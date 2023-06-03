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صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟

أخبار لبنان
2023-06-03 | 07:42
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صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟
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صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الطريق الوحيد المتاح لإنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية هو التفاهم والتوافق. 

وتساءل السيد صفي الدين:" هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به ويجد الحلول السياسية والاقتصادية فيه؟".

 واتهم السيد صفي الدين الولايات المتحدة الاميركية بالتدخل بشكل فظ وفج وغليظ بهدف العرقلة. 
 

أخبار لبنان

انتخاب رئيس

حزب الله

صفي الدين

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