قبلان: هناك من لا يريد انتخاب الرئيس ويريد التعطيل لأخذ الفرصة في أن يكون رئيسا

حذر هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان من أن كثرا يتناغمون مع الخارج من أجل تعطيل المؤسسات الدستورية الكبرى بدءا من المجلس النيابي والحكومة، مشدداُ على أن من عطلوا الإنتخابات ما زالوا يقولون الكثير من التجني على المجلس النيابي الذي منذ اللحظة الأولى يدعو رئيسه الى جلسات ولكن هناك من لا يريد انتخاب الرئيس ويريد التعطيل لأخذ الفرصة في أن يكون رئيسا.



سأل قبلان :" الأزمة لديكم وأنتم سبب التعطيل، فلماذا تضعون أسباب التعطيل عند الآخرين؟".



وقال إن هناك مرشحا لا تنقصه أي صفة من صفات الرئيس وهو قادر على إجراء التواصل والحوار في الداخل والخارج، لكنهم لا يريدون هذا النوع من المرشحين وهذا هو النكد السياسي.