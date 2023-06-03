العبسي استقبل بوشكيان: لا تراجع عن الموقف كما أوحى به بيان الوزير

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في المقرّ البطريركيّ في الربوة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان.



واستمع غبطته إلى وجهة نظره حول ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وعن طبيعة عمل حكومة تصريف الأعمال. وفي ما يخصّ قضيّة المدير العامّ لوزارة الصناعة داني جدعون.



وخلافًا لما أوحى به بيان الوزير، فإن غبطته كان على موقفه المبني على دراسات قانونيّة والمطالب بالعودة عن قرار حكومة تصريف الأعمال إحالته إلى المجلس التأديبي خلافًا للدستور والقوانين التي تحكم عمل حكومة تصريف الأعمال وتخصّها بإجراءات محدودة للغاية بسبب عدم وجود رئيس للجمهوريّة.



وكان العبسي قد استقبل المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون واستمع منه إلى حيثيّات القرار الذي اتّخذ بحقّه، مؤكّدًا رفض الطائفة للظلم أيًّا كانت طائفة الظالم أو المظلوم وإصرارها على تطبيق القوانين في كلّ مرافق الدولة.



الى ذلك استقبل غبطته وفدًا من التيّار الوطني الحرّ ضمّ مي خريش نائبة الرئيس للشؤون السياسية وغابي جبرايل، وبسام نصرالله، ميشال أبي نجم وروني جدعون واستلم منهم نسخة عن الخطاب الذي ألقاه الوزير جبران باسيل أمام البرلمان الإيطالي حول الهجرة والنزوح والوجود المسيحي في الشرق الأوسط.