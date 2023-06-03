ميقاتي وعقيلته في تركيا لحضور حفل تنصيب اردوغان

ميقاتي نوّه بالعلاقات الوطيدة بين لبنان وتركيا

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعقيلته الى العاصمة التركية انقرة بعد ظهر اليوم بدعوة رسمية لحضور حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لولاية رئاسية جديدة.



وقد انضم الى الوفد سفير لبنان لدى انقرة غسان المعلّم.



وهنأ الرئيس ميقاتي الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات، متمنيا للشعب التركي الصديق الخير والوئام.



ونوّه بالعلاقات الوطيدة بين لبنان وتركيا، شاكرا الرئيس التركي على مبادراته المستمرة لدعم لبنان والوقوف الى جانبه.