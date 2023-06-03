بعد تقرير للـLBCI حول الأوتوستراد العربي... "الأشغال" أبرزت كتابا موجها من حمية الى محافظ البقاع في نيسان الماضي

بعد تقرير للـLBCI تحت عنوان "إحذروا هذا الأوتوستراد... خط للسير وآخر للموت والضحايا"، أبرزت وزارة الأشغال كتابا موجها من وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى محافظ البقاع بتاريخ 25 نيسان 2023.



وجاء في الكتاب: "ان وزارة الأشغال العامة والنقل توصي باقفال قسم من الأوتوستراد العربي الممتد من بلدة شتورا حتى مفرق معمل البصل في بلدة مجدل عنجر أمام حلركة السير كليا بما فيه الطرق الجانبية المؤدية اليه كافة الى حين معالجة المشكلة وتأمين السلامة المرورية عليه".