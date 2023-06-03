فرنجية التقى الراعي بعد عودته من فرنسا

علمت الـLBCI أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد عودته من فرنسا, وأن الراعي أبلغه أن الأحزاب المسيحية الكبرى توافقت على ترشيح جهاد ازعور, وأن بكركي التي لا تفضل مرشحا على آخر, لن تقف في مواجهة الكتل المسيحية الكبرى, وهو ما قاله البطريرك الراعي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تفهّم موقفه.