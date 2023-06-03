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مؤتمر للمعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييريين غدا في دارة معوض

مؤتمر للمعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييريين غدا في دارة معوض

نتيجة التواصل خلال آخر ٢٤ ساعة الاخيرة بين المعارضة وبعض النواب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر، تم التوافق على تنسيق الخطوات واعلان موقف بموضوع التقاطع على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.



وستعقد كتل المعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييريين مؤتمرا صحافيا الساعة ٦ من مساء يوم غد الاحد في دارة النائب ميشال معوض.