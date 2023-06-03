شيخ العقل شدد على أهمية التوافق على انتخاب رئيس

شدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على أهمية التوافق على انتخاب رئيس، معتبراً انه يلتقي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المبادرة لتحريك الوضع.



جاء هذا الموقف خلال استقباله بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان الذي بدأ زيارة الى الجبل.