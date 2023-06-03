يوم صلاة وتوبة أحيته جماعة Youth of Mary في حريصا

في مزار سيدة لبنان في حريصا، يوم صلاة وتوبة أحيته جماعة Youth of Mary للصلاة مع مريم من أجل لبنان.



لقاء تخلله ذبيحة إلهية وتطواف للقربان المقدس، بالاضافة الى شهادات حياة لشباب تحدّوا الواقع اللبناني الصعب ولا يزالون يؤمنون بقيامة جديدة.