طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون

طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون

أكد النائب طوني فرنجية أنه "في حال انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، سيعمل بجدية على معالجة موضوع النازحين السوريين وتحقيق الاستراتيجية الدفاعية، بالاضافة الى سعيه لبلوغ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية واللازمة، مما سيؤدي للوصول الى حال من الاستقرار السياسي والاقتصادي والى نجاح عهده، وهذا ما يزعج مجموعة من خصومه السياسيين، اذ انهم ينظرون الى نجاح رئيس تيارالمردة كتحد لهم ولحجم حضورهم السياسي، بدلا من ان يقاربوه من باب المصلحة الوطنية والمسيحية".



وقال خلال استقباله وفدا من شباب قضاء بشري في دارته في زغرتا: "غالبا ما يتكتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد رئيس تيار المردة في مختلف الاستحقاقات، وامام الاستحقاق الرئاسي الحالي يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله، متناسين انهم في الانتخابات الرئاسية السابقة تكتلوا واجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس السابق ميشال عون".