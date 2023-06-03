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نواب وأحزاب ومجموعات تغييرية: للتقاطع مع جميع القوى والكتل على مرشح رئاسي يمكنه أن يقطع الطريق على قوى الممانعة

أخبار لبنان
2023-06-03 | 17:09
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نواب وأحزاب ومجموعات تغييرية: للتقاطع مع جميع القوى والكتل على مرشح رئاسي يمكنه أن يقطع الطريق على قوى الممانعة
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نواب وأحزاب ومجموعات تغييرية: للتقاطع مع جميع القوى والكتل على مرشح رئاسي يمكنه أن يقطع الطريق على قوى الممانعة

نواب وأحزاب ومجموعات تغييرية: للتقاطع مع جميع القوى والكتل على مرشح رئاسي يمكنه أن يقطع الطريق على قوى الممانعة

اعلن النواب مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، النائب السابق رامي فنج، الكتلة الوطنية، تقدم، خط احمر، لقاء الشمال ٣، تيار التغيير في الجنوب، إئتلاف انتفض – طرابلس، انه "بعد المحاولات الجدية من جهتنا كقوى تغييرية لإيجاد مقاربات تتسع لاراء الجميع، من خلال المبادرة الرئاسية التي حملناها بكل انفتاح على مختلف الكتل النيابية، وبعد قطع الطريق على المبادرة، وأمام التعطيل المستمر الذي يمارسه حزب الله وحلفاؤه لانتخاب رئيس للجمهورية، وسياسة الفرض التي يمارسها نؤمن بضرورة استمرار اخذ المبادرة للوصول الى ارضية مشتركة مع قوى ممكن التقاطع معها للتغلب على هذه الأزمة".

واضاف البيان: "إننا ندرك تمامًا أن الثنائي التعطيلي يحاول تمديد الأزمة وفرض مرشحه، ويعتمد في ذلك على اضاعة الوقت على البلد والشعب  لايصالنا الى افق غير منظور للضغط داخلياً وخارجياً.

نحن كأحزاب ومجموعات تغييرية، نعلن تأييدنا للتقاطع مع جميع القوى والكتل السياسية، حتى تلك التي لدينا اختلافات معها، على اسم مرشح رئاسي يمكنه أن يقطع الطريق على قوى الممانعة التي لم تحترم الاستحقاق الرئاسي ويمنع فرض مرشح الانهيار على الشعب اللبناني.

والتزاماً بأهدافنا الأساسية وعلى رأسها حماية السيادة والانقاذ الاقتصادي والمالي وتحملا للمسؤولية الوطنية، ندعو جميع القوى التي تعارض مرشح فريق الممانعة الى المشاركة في تعديل ميزان القوى السياسي والنيابي في هذه اللحظة الحاسمة.

ان غايتنا كسر ثنائية الهيمنة والتعطيل ولبننة الاستحقاق من خلال العودة الى الدستور وفتح ابواب المجلس النيابي المغلقة بحجج النصاب والميثاقية،  فيكون لنا رئيس ينتخب ضمن الاليات الديمقراطية بأغلبية نيابية بعيدا عن التسويات الاقليمية والدولية".

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