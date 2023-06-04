يعقوبيان للـLBCI: احتمال أن يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس يوم الخميس وسنفعل ما هو أفضل للبنانيين

رأت النائبة بولا يعقوبيان أن القوى تناور من خلال اسم جهاد أزعور ربما لتحسين شروط وصول رئيس آخر إلى القصر الجمهوري، معتبرة أن مسألة ترشيح أزعور ليست جدّيّة.وشددت يعقوبيان، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن جهاد أزعور ليس شخصية للمناورة أو للتفاوض أو لـ"حرقه" من أجل الوصول إلى شخصية ثالثة لرئاسة الجمهورية.وكشفت أن هناك احتمالا واردا لأن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس يوم الخميس، مؤكدة أنه يجب تكثيف الجهود للاتفاق لحين موعد الجلسة.ولفتت إلى أنه في حال وصلنا إلى خيار أزعور أو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية داخل البرلمان "فسنفعل ما هو أفضل للبنانيين".وأكدت يعقوبيان أن المعارضة على تواصل دائم مع أزعور، داعية إلى تقاطع واضح حول اسم أزعور لاجراء Pointage جدي.واعتبرت يعقوبيان أن الفراغ هو المرشح الاول للمنظومة السياسية، لافتة إلى أن ليس هناك أي مرشح لصيق لحزب الله أكثر من فرنجية.