ياسين للـLBCI: خياري سيكون ما هو افضل للجميع للخروج من "جهنّم" الذي نحن فيه

شدد النائب ياسين ياسين على حرصه على أن يكون خياره، بشأن الاستحقاق الرئاسي، الافضل للجميع للخروج من "جهنّم" الذي نحن فيه، مؤكدا أن هذا هو الخيار الذي سيتّخذه.وفي حال تمّ التوافق لاحقا على اسم قائد الجيش جوزيف عون، أوضح ياسين، في مداخلة في نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن برنامج عون ليس واضحا وغير معروف حتى اللحظة.ودعا إلى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل وطنيا.