قبلان: من يضيع طريق مجلس النواب لن ينفعه كل العالم ونريد رئيس عيش مشترك لا رئيس تحدٍّ

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن محور مطلبنا الوطني اليوم يدور مدار إنقاذ البلد والناس من أسوأ كارثة تطال البلد والناس وصيغتنا الوطنية، وما نريده إنقاذ الكيان اللبناني والعيش المشترك.



وتابع ، في كلمة خلال حفل تأبيني في بلدة ميس الجبل:" لذلك قلنا: نريد رئيس عيش مشترك لا رئيس تحد، لأن التحدي بهذا البلد يأخذنا نحو الخراب، ومصالحنا واحدة، مسلمين ومسيحيين، ولا نقبل بكسر أحد، ومصالحنا الوطنية فوق كل اعتبار وكفانا اتهامات، والمطلوب حماية الجسور لا تدميرها، والعين على تسوية وطنية واضحة لأن مطابخ الخارج مسمومة جدا، ومخافة الله تمر بالتلاقي السياسي في لبنان وليس بالخارج، بما في ذلك ضبط ساعة مجلس النواب على المضمون، لأن المقامرة بموقع الرئاسة أسوأ جريمة عند الله والناس، ومخافة الله تفترض حماية موعد انتخاب الرئيس من ديمقراطية العسس الدولي المطبوخة بالسم".



واشار الشيخ قبلان إلى أنه المفروض وطنيا تأمين تسوية واضحة لا ترك لبنان للعبة يناصيب دولية، ويجب أن يفهم البعض أن المجتمع الدولي بورصة خراب، وتاريخ الحرب الأهلية كشف لنا زيف العالم الذي تعامل مع لبنان كمتراس وخطوط تماس وصناديق طائفية ولعبة مقابر دولية ومشاريع استنزاف لا نهاية لها، وما نريده إنقاذ لبنان الكيان والمؤسسة الجامعة.



واعتبر أن المعركة السياسية اليوم معركة سيادة ووطن وانتماء على قاعدة العيش المشترك والمصالح الوطنية، وهو عين ما قدمته وتقدمه المقاومة كضامن استراتيجي للبنان، وهو عين ما يقوم به الثنائي الوطني اليوم، والحل بمجلس النواب كمؤسسة دستورية ضامنة للسيادة اللبنانية والشراكة الوطنية، ومن يضيع طريق مجلس النواب لن ينفعه كل العالم.